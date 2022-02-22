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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin eski basın sekreteri Mendel: “Ukrayna, barışın sağlanması için çok şey yaptı”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eski basın sekreteri Yulya Mendel yaptığı açıklamada, “Ukrayna, barışın sağlanması için çok şey yaptı. Ne Minsk anlaşmaları ne de Normandiya formatındaki görüşmeler Rusya için anlam ifade etmiyor” dedi.

Politika 22.02.2022, 10:42
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin eski basın sekreteri Mendel: “Ukrayna, barışın sağlanması için çok şey yaptı”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eski basın sekreteri Yulya Mendel yaptığı açıklamada, “Ukrayna, barışın sağlanması için çok şey yaptı. Ne Minsk anlaşmaları ne de Normandiya formatındaki görüşmeler Rusya için anlam ifade etmiyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eski basın sekreteri Yulya Mendel, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında yaşanan olayların nasıl başladığına ve sürecin nasıl devam ettiğine değinen Mendel, “Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 2014 senesinde başlattı. Kırım yarımadasının ve Donbass bölgesinin işgalinin bu sene 8. yıldönümü. Bu zaman sürecinde 14 bin kişi hayatını kaybetti ve bir milyona varan insanımız göçmen konumuna düşerek evlerini kaybetti. Yine 2014 yılından bu yana Ukrayna, barışın sağlanması için çok şey yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko döneminde yapılan Minsk anlaşmaları da barış içindi. Savaş, 2015-2016 yılından sonra kronik bir hastalığa dönüştü. Her gün patlamalar yaşandı ve askerler öldü. Bu büyük bir problemdi. Minsk anlaşmasından sonra Rusya anlaşmaya uymadı. Ne Minsk anlaşmaları ne de Normandiya formatındaki görüşmeler Rusya için anlam ifade etmiyor” dedi.

“Yeni bir şans doğdu”

Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna yönetimini devralmasından sonra yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Mendel, “Vladimir Zelenskiy’nin 2019 yılında yönetime gelmesiyle görüşmeler için yeni bir şans doğmuş oldu. Ukrayna-Rusya arasında esir değişimleri oldu ancak Rusya halen çok fazla sayıda vatandaşımızı içeride tutuyor. Bunlar hiçbir yasadışı suç işlemeyen politik suçlardan tutuklu insanlar. Zelenskiy başa geldikten sonra barış için mücadele edildi. Fransa ve Almanya’nın desteği ile haftalarca ve aylarca asker kaybı vermediğimiz başarılı dönemler oldu. Zelenskiy defalarca diyaloğa hazır olduğunu söyledi ama karşılık alamadı” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna barış istiyor”

Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde tırmanan gerilime değinen Mendel, “Donbass’ta artık insanlar tahliye edilmeye başlandı. Günlük ateşkes ihlallerinin sayısı 100’ü geçiyor. Askerler ve sivil halk hayatını kaybetti. Rusya, insanları bölgeden korku ve bilgi kirliliği içerisinde tahliye ediyor ve askeri yığınak yapıyor. Rusya, Ukrayna’nın Donbass’ı ve Luhansk’ı bombaladığını iddia etti. Ukrayna’yı Donbass’a saldıran bir yönetim olarak göstermeye çalışıyorlar. Mantık aslında çok basit, Donbass zaten Ukrayna’nın ve Ukrayna kendisinin olan bir yere saldırmaz. Ukrayna barış isteyen bir ülke. Hiçbir zaman kimseye saldırmadık. Rusya Moldova’da, Gürcistan’da, Kırım’da, Donbass’ta, Abhazya’da yaptığı şeyleri Ukrayna’da tekrar ediyor ve işgal ediyor” dedi.

“Türkiye’ye minnettarız”

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteğe minnettar olduklarını da belirten Mendel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da minnettarız. Çok önemli partnerlerimizden birisi ve üstelik NATO üyesi. Böyle büyük bir oyuncunun Karadeniz’de bizim arkamızda durması, inanamayacağımız minnetle karşıladığımız bir yardım. Şubat ayı başlarında Erdoğan buradaydı ve Ukrayna’nın yanında olduğunu gösterdi. Türkiye tarafından Kırım’ın Ukrayna olarak kabul edilmesi bizim için çok önemli. Ukrayna’ya yardım eden ilk ülkelerden birisi Türkiye. Kırım Platformu’nda da Türkiye bizimleydi. Bu yüzden Erdoğan’ın ziyareti çok önemliydi. Uzun süredir beklenen Serbest Ticaret Anlaşması da bu ziyarette imzalandı. Bu iki ülke için büyük bir ekonomik fırsat. Geçen senenin ticaret hacmi 5 milyar dolardı ve Erdoğan ile Zelenskiy’nin hedefi bu hacmi 10 milyar dolara çıkarmak. Savunma alanında 30 civarında anlaşmamız var. Bayraktar desteği için Türkiye’ye minnettarız. Bizim için kendimizi savunma alanında bu çok önemliydi. Rusya saldırmaya kalktığında yanımızda olan ülkelerden birisi Türkiye” ifadelerini kullanarak Türkiye’ye teşekkür etti.

“Kiev’de durum sakin”

Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarından seslenen Mendel, “Bugün Kiev’e geldiğinizde sakin bir ortam olduğunu herhangi bir savaş ortamı olmadığını göreceksiniz. Ukraynalılar haberleri takip ederek neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Eğer savaş olursa ne yapacaklarını konuşuyorlar. Ama gördüğünüz gibi Kiev sakin, insanlar ekonominin öneminin farkında, para kazanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Parası olanlar çoktan çocuklarıyla beraber Batı ülkelerine gittiler savaş riskinden uzak olmak için. Ama siz Kiev’e geldiğinizde tehlikeli bir şey göremeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

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