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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
Politika 26.02.2022, 13:32
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.