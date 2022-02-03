Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30’uncu yılını kutluyorum”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30’uncu yılını kutluyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarla bulundu. Zelenskiy açıklamasında, “Ortağımız ve dostumuz Erdoğan’ı Ukrayna’da karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30’uncu yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra Marinskiy Sarayı’nda Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Marinskiy Sarayı’nda ikili görüşmeye geçen iki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.