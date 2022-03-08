banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TFF'nin görevden uzaklaştırdığı 12 hakem kim?
TFF'nin görevden uzaklaştırdığı 12 hakem kim?
Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
Taliban'dan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
Beşiktaş’ta Welinton ve Atiba şoku!
Beşiktaş’ta Welinton ve Atiba şoku!
“Bugün Ukrayna’dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı”
“Bugün Ukrayna’dan 699 kardeşimiz daha yola çıktı”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya’yı terör ülkesi ilan edin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’na hitabında, "Rusya’yı terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullanarak, “Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız" dedi.

Politika 08.03.2022, 22:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya’yı terör ülkesi ilan edin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’na hitabında, "Rusya’yı terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullanarak, “Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 13’üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den video konferans yoluyla İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’na hitap etti. Zelenskiy, "Birleşik Krallık’ın tüm insanlarına, bir yurttaş olarak, bir başka büyük ülkenin devlet başkanı olarak sesleniyorum. Size 13 günlük savaştan bahsetmek istiyorum. Bizim başlatmadığımız ve istemediğimiz bir savaş. Elimizde olanı, bizim olanı, ülkemizi, Ukrayna’yı kaybetmek istemedik. Tıpkı Naziler sizin ülkenizle savaşmaya başladığında ülkenizi kaybetmediğiniz gibi" dedi.

“Saldırıya uğradığımızdan bu yana uyuyamıyoruz”

Zelenskiy, "13 gün önce sabah saat 04.00’de füzeler tarafından saldırıya uğradığımızdan bu yana uyuyamıyoruz. Saldırının 2’inci gününde hava saldırılarıyla savaştık. Rus güçleri bizi caydırmaya çalıştı ancak mücadelemize devam ettik. Halkımız sonuna kadar rakiple savaşacaktır" dedi.

“Rus roketi İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin binlerce insanı öldürdüğü yer olan Babi Yar’a düştü”

Savaşın 3’üncü gününe kadar hangi Rusların vicdanlı hangilerinin canavar olduğunu görebildiklerini ifade eden Zelenskiy, "5’inci günde bize yönelik terör, çocuklara, şehirlere, hatta hastanelere doğru yöneldi. Bu da bizi yıldırmadı. 6’ncı günde, Rus roketi İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin binlerce insanı öldürdüğü yer olan Babi Yar’a düştü. 8’inci günde Rusların nükleer santrale saldırdığını gördük. Bunun herkese yapılmış bir saldırı olduğunun anlaşılması gerekiyor" dedi.

Saldırıların 9’uncu gününde NATO’nun uçuşa yasak bölgeyi oluşturmaya yardımcı olamayacağını anladığını söyleyen Zelenskiy, 11’inci günden bu yana hastanelerin yanı sıra çocuklar ve vatandaşların darp edildiğini, saldırılar sırasında çocukların öldürüldüğünü açıkladı.

"Rusya’yı terör ülkesi ilan edin"

Zelenskiy, İngiltere ve diğer ülkelerden Rusya’ya karşı yaptırımların artırılmasını hatta Rusya’nın terör ülkesi ilan edilmesini isteyerek, "Dünyanın en büyük ordularından biriyle savaşmak zorunda olmamıza rağmen insanları kurtaran bir ülkeyiz, helikopterlerle, roketlerle savaşmak zorundayız. Pes etmeyeceğiz ve kaybetmeyeceğiz. Denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşacağız" dedi. Zelenskiy, "Medeni ülkelerden yardım bekliyoruz. Lütfen Rusya’ya yönelik yaptırımların baskısını artırın ve lütfen bu ülkeyi terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullandı.

"Putin başarısız olana ve Ukrayna özgür olana kadar elimizden gelen her yöntemi uygulayacağız”

Hitabının ardından milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanan Zelenskiy’nin ardından Avam Kamarası’nda söz alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Meclis daha önce hiç böyle bir konuşma dinlememişti. Şimdi Rus saldırıları altında olan büyük bir Avrupa başkenti, haklı savunmasıyla bu meclisteki herkesi harekete geçirdi. Şu anda Ukrayna’nın her yerinde insanlar hayatları ve ülkeleri için savaşıyorlar. İngiltere ve müttefiklerimiz, Ukraynalı dostlarımıza ihtiyaç duydukları silah ve malzemeleri tedarik etmek için baskı yapmaya kararlıdır. Vladimir Putin felaket girişiminde başarısız olana ve Ukrayna özgür olana kadar elimizden gelen her yöntemi uygulayacağız" dedi.

Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle yaptığı konuşmada, Zelenskiy’e hitabı için teşekkür ederek, "Bu birkaç hafta içinde Ukrayna’daki durumu defalarca tartıştık ve çözmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise yaptığı konuşmada, "Putin rejimini felce uğratmak için yurt içinde ve yurt dışında birlik olmak gerekiyor. İşçi Partisi, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Ukrayna’nın ve demokrasinin yanındadır" dedi.

Zelenskiy, Avam Kamarası’nda milletvekillerine hitap eden ilk yabancı lider oldu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18