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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelere sitemde bulunarak, "NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi ve Ukrayna hava sahası kapatılırdı. Bizi duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. NATO’nun bazı üyeleri kendi kendilerini korkutuyorlar." dedi.

Politika 15.03.2022, 19:12 15.03.2022, 19:27
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi'

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20’nci günüde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yayınladığı video ile halka seslendi. Hem Ukrayna hem de Rus halkına seslenen ve ortak tarihi değerlerden bahseden Zelenskiy, tarihte Kiev’in “Rus şehirlerinin anası” olarak bilindiğini ancak bu kötülükleri yapanların artık Kiev’in çocukları olamayacağını ifade etti.

“Ukrayna’ya atılan her bomba Rusya’nın kendi kendini yok edişidir”

Ukrayna’ya saldırılar devam ettiği sürece bundan Rusya’nın da çok zarar göreceğinin altını çizen Zelenskiy, “Ülkemizin güçlü halkı. Savaş 8 yıldır sürüyor. Hepimizi ve Ukrayna’yı yok etmek için düzenlenen saldırılar 20. gününde. Ukrayna’ya atılan her bomba açılan her ateş Rusya’nın kendi kendini yok etmesi için atılan bir adımdır. Yaşamak isteyenler ve düşünmeyi becerebilenler Rusya’yı terk ediyor. İşadamları, sanatçılar, programcılar ülkeden ayrılıyor. Kendi kendine yaptığı böyle bir insani darbe onlarca yıl Rusya’da olmadı. Bizim amacımız bu değil biz kendi insanımızı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Rus şehirlerinin anası”

Tarih sahnesinde Kiev’in “Rus şehirlerinin anası” olarak bilindiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Dnepro’da havaalanı roketlerle bombalandı. Harkov’da Rus bombaları sivil yerleşim alanlarını vurdu. Rivne şehrinde 19 ölü var ve göçük altındaki çalışmalar devam ediyor. İşgalcilerin kökeni, hafızası ve vicdanı yok. Başkent Kiev’i ve Kievlileri vurdular. 4 binayı bombaladılar. Bugün 5 ölü var. Burası bizim başkentimiz. Siz Kiev’e ‘Rus şehirlerinin anası’ diyordunuz ve siz bugün burayı bombaladınız. İnsanları ve sivil alanları vurdunuz. Bizim böyle çocuklarımız yok teşekkür ederiz. İşgalcilerin ana hedefi Kiev’i almak. Başkenti alırlarsa tüm ülkeyi kontrol edebileceklerini zannediyorlar. Bu tamamıyla bir hayal nerden bakarsanız bakın” dedi.

“Bize başka garantiler, bize uçaklar lazım”

Batılı ülkelere sitemde bulunan Zelenskiy, “Bugün bazı bölgelerde insani koridorlar açıldı. İşgalciler Kiev bölgesindeki insani koridorlara saldırdı. NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi ve Ukrayna hava sahası kapatılırdı. Bizi duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. NATO’nun bazı üyeleri kendi kendilerini korkutuyorlar. Ukrayna hava sahasında Rus bombalarıyla karşılaşınca Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlayacağını düşünüyorlar. Eğer Rusya Avrupa’da diğer ülkelere saldırmaya başlarsa? Ukrayna’ya söylediklerini onlara da söyleyecekler. NATO liderleri yapmaları gerekeni yapıp özgürlüğü ve demokrasiyi savunmuyorlar. Bize başka garantiler, bize uçaklar lazım. Ukraynalıların güvenliği gerekli. Bu garantilerde hukuki temellere dayandırılarak olmalı." diye konuştu.

“Rus ürünlerine ambargo koyun”

Zelenskiy, “Ukraynalılar biz 40 milyondan fazlayız. Şimdi hepimiz Rusya’ya baskı yapmalı ve bu savaşın bedeli Rusya için daha ağır olmalı. Tüm Rus iş hayatı durmalı ve bu cinayetlere sponsor bulamaz hale gelmeli. Politikacılarınızla konuşun ve Rus ürünlerine ambargo koyun. Bizim gücümüzü hissetsinler. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

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