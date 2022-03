Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerin Rusya’nın tek şansı olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırısının 23. gününde hem Ukrayna hem de dünya kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve Rusya’ya da yeni bir mesaj göndererek müzakereleri işaret etti. Konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’da saldırdığı kentlerden sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaları aktaran Zelenskiy, "Bugün Ukrayna’da 7 koridor vardı. Sumi Bölgesi’nde 6 ve Donetsk Bölgesi’nde 1 sivil koridoru vardı. Mariupol kuşatmasından 9 binden fazla insan tahliye edildi. Toplamda 180 binden fazla Ukraynalı insani yardım koridorları üzerinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"Bu bir savaş suçudur"

Rusya’nın, insanı yardımlara engel olduğuna ve bu bilinçli yapılan saldırıların bir savaş suçu olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Yüzlerce ton temel ürünler teslim edildi. Fakat işgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu tamamen bilinçli bir taktiktir. Ukrayna kentlerindeki insani felaketi, Ukraynalıların işgalcilerle işbirliği yapması için bir argüman haline getirmek için kesinlikle her şeyi deneyecekleri çok net. Bu bir savaş suçudur. Bundan onlar sorumlu olacak. Bu emirleri veren Rus figürleri bu emirleri yerine getiren her Rus askeri belirlenecek. Lahey’e tek yön bilet alacaklar. Sivillerin Rus bombardımanından ve saldırılarından saklandığı Mariupol’da işgalciler tarafından tahrip edilen drama tiyatrosunun enkazındaki sakinler kurtarılmaya devam ediyor. 130’dan fazlası çıkarıldı. Ağır yaralılar var. Fakat ölü sayılarıyla ilgili net bir bilgi yok" dedi.

"Müzakereler, Rusya’nın hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans"

Sözlerinin devamında, Ukrayna birliklerini Ruslara karşı savunmasını sürdürdüğü ve Rusların da saldırılara devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ordularının bu taktiği, Rus devletinin durumunu daha da kötüleştiriyor. Daha yıkıcı yaptırımlara neden olur. Savaş karşıtı koalisyona yeni üyelerin katılımını teşvik eder. Rusya’ya baskı yapmak için her zaman tarafsız kalmaya çalışan devletler bile bu birleşmeye dahil oluyor. Bu nedenle Ukrayna’nın barış ve güvenliğine dair müzakereler, Rusya’nın kendi hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans. Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Sadece 23 günlük işgal sürecinde değil, her zaman diyalog önerdik, barış için çözümler sunduk. Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova’nın. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" ifadelerini kaydetti.

"Moskova’daki mitinge yaklaşık 200 bin kişinin katıldı"

Rusya’nın Kırım’ı ilhakına yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir stadyumda binlerce kişiye hitap etmesi ve yüzbinlerce kişinin Kırım kararına ve Rusya politikalarına destek mitingleri yapmasını eleştiren Zelenskiy, "Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kırım’ın ele geçirilmesinin yıl dönümü ile ilgili birçok söz duyuldu. Büyük bir miting yapıldı. Bir ayrıntıya dikkat etmek istiyorum. Moskova’daki mitinge yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. 100 bini sokaklarda, yaklaşık 95 bini stadyumda. Yaklaşık olarak aynı sayıda Rus askeri Ukrayna’nın işgaline katıldı. Moskova’daki o stadyumda 14 bin ölü, on binlerce yaralı ve sakat kalan insanları hayal edin. Bu savaşın bedeli 3 haftadan fazlası. Savaş bitmeli. Ukrayna’nın önerileri masada" diye konuştu.