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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Dünya, Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Dünya, Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli” dedi.

Politika 17.03.2022, 10:34
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Dünya, Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Dünya, Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarına ilişkin Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna açıklamalar yapmaya devam ediyor. Rus birlikleri tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Federov’un serbest bırakıldığını duyuran Zelenskiy, “Bugün kendisiyle konuştum. Rus ordusu 11 Mart’ta onu işbirliği yapmak için kaçırdı. Ama o vazgeçmedi, kurtuldu” dedi.

Rus birliklerinin Ukrayna’da ağır kayıplar verdiğini ifade eden Zelenskiy, “Rus birlikleri, Çeçenistan’dan, Suriye’den daha fazla kayıplar verdi. Afganistan’daki Sovyetler Birliği’nin kayıplarından da fazla. Ukrayna halkına karşı savaşınız devam ederse, Rus anneler, Afgan ve Çeçen savaşlarının toplamından daha fazla çocuklarını kaybedecek. Buna neden ihtiyacınız var? Silahlarını bırakan her Rus askeri için şans verilecek. Hayatta kalmaları için bir şans. Özellikle bu savaşın kazanına atılan askerlere sesleniyorum. Silahınızı bırakın” şeklinde konuştu.

“Mariupol’den bir gün içinde 6 binden fazla kişi tahliye edildi”

İnsani yardım koridorlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Ne yazık ki, insani yardım koridorları çarşamba günü çalışmadı. Rus ordusu bombardımanı durdurmadı. Güvenliği garanti etmedi. İnsanları dışarı çıkarmaya ve insani yardım göndermeye hazırız. Ama insanları yolda ölüme gönderemeyiz. Bizi anlayın. Berdyansk’a kaçmayı başaran Mariupol sakinlerini Zaporijya’ya götürüyoruz. İki binden fazlası çocuk olmak üzere 6 binden fazla Mariupol sakini bir gün içinde tahliye edildi. Rus ordusu bunu engellemeye çalıştı. Zaporijya bölgesinde yolun Vasilivka ile Kamyanski arasındaki kesimine havan ateşi açtılar. Şans eseri ölen yok. İkisi çocuk olmak üzere 5 Ukraynalı yaralandı. İşgalciler, Çernihiv’de ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açtı. Hayal edin, 10 ölü. Rus savaş uçakları Mariupol’de Drama Tiyatrosu’nu kasıtlı olarak bombaladı. Yüzlerce kişi orada bombardımandan saklanıyordu. Bina yıkıldı, ölü sayısı henüz bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

NATO liderlerinin Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge talebine olumlu yanıt vermeleri gerektiğini savunan Zelenskiy, “Ülkemize savaş uçakları sağlamaları için işgalcilerin başka ne yapması gerekiyor, daha kaç kişiyi öldürmeleri gerekiyor?” dedi.

“Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyaç var”

ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptığını hatırlatan Zelenskiy, “Ukrayna, Amerikalı dostlarımızdan güçlü bir destek aldı. Bunun için Başkan Biden’a minnettarım. Demokratik dünyayı birleştiren liderliğe minnettarım. Ama savaş bitmiyor. Rusya’nın savaş suçları bitmiyor. Rus ekonomisi hala askeri makinelerini koruyabiliyor. Bu yüzden Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyaç var. Dünya, Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli. Ve daha önemlisi Ukrayna’nın daha fazla desteğe ihtiyacı var. Şu an aldığımızdan bile daha fazla. Hava savunma sistemleri, uçaklar. Rus işgalcileri durdurmak için gerekli ölümcül silah ve mühimmata ihtiyaç var” şeklinde konuştu

Erdoğan’a teşekkür

Savaştan sonra Ukrayna’nın yeniden inşa edileceğini de belirten Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İrlanda Başbakanı Michael Martin’in yanı sıra Avrupalı siyasetçi ve diplomatlarla telefon görüşmeleri yaptığını ve destekleri için teşekkür ettiğini söyledi. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakereler hakkında konuşan Zelenskiy, “Müzakerelerdeki önceliklerim oldukça açık. Bunlar, savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemiz için gerçek bir koruma” dedi.

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