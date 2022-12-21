Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD’de

Rusya’nın saldırılarının ardından ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı’na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez yurt dışı seyahatine çıktı. İlk rota olarak ABD’yi tercih eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i taşıyan uçak TSİ 20.00 sıralarında başkent Washington DC’de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı’na indi. ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın mevkidaşı Zelenskiy’i 22.00 sıralarında Beyaz Saray’da karşılaması ve liderlerin daha sonra ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Zelenskiy ve Biden, görüşmenin ardından 00.30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklaması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 02.15 sıralarında ABD Kongresi’ne gelecek ve fotoğraf çekimine katılacak. Zelenskiy, ABD Kongresi üyeleriyle görüşmesinin ardından 03.30’da Kongre’de konuşma yapacak.

Zelenskiy’den ABD’de ilk açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington DC’ye varmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugün Washington’dayım. Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor. ABD’lilere, Başkan’a ve Kongre’ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ukrayna’nın savunma dayanıklılığını ve gücünü artırmak için çok sayıda görüşme yapacağım. Ayrıca, ABD ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri, ABD Başkanı Joseph Biden ile görüşeceğiz. Gelecek yıl, tüm halkımızla sahip olduğumuz bütün topraklara Ukrayna bayrağı ve özgürlükle dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.