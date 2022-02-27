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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehitlerin yazdığı destanları anlatan kısa film yarışması düzenliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" dedi.
Politika 27.02.2022, 10:38
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" dedi.