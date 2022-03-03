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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Politika 03.03.2022, 18:13
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkladı.