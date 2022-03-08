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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.
Politika 08.03.2022, 01:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.