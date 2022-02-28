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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.
Politika 28.02.2022, 19:01
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.