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Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna düşerse Avrupa da düşer” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna düşerse Avrupa da düşer” dedi.
Politika 04.03.2022, 20:38
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna düşerse Avrupa da düşer” dedi.