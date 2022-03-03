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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz” dedi.
Politika 03.03.2022, 18:34
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz” dedi.