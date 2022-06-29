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19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar finalinde 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.
Politika 29.06.2022, 23:26
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.