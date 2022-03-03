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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaştan önce yaptırımların (Rusya’ya) uygulanması için yalvardım” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaştan önce yaptırımların (Rusya’ya) uygulanması için yalvardım” dedi.
Politika 03.03.2022, 18:22
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaştan önce yaptırımların (Rusya’ya) uygulanması için yalvardım” dedi.