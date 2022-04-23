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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırma
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.
Politika 23.04.2022, 20:30
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.