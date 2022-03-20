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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi: "Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabilir"
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.
Politika 20.03.2022, 03:47
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi.