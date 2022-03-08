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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.
Politika 08.03.2022, 20:12 08.03.2022, 20:33
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.