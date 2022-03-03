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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.
Politika 03.03.2022, 18:20
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.