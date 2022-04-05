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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine atıfta bulunarak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine atıfta bulunarak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi” dedi.
Politika 05.04.2022, 17:51
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine atıfta bulunarak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi” dedi.