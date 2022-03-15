Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.