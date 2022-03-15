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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğin
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.
Politika 15.03.2022, 02:29
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.