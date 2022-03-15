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Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğin
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğin
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.
Politika 15.03.2022, 02:56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna’da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan’daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.