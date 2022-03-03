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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.
Politika 03.03.2022, 18:16
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.