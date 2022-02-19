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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş: "Koskoca Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti yeni bir döneme girmiş"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa’daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum&quo
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa’daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.
Politika 19.02.2022, 18:25
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa’daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.