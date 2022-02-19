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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş: "Koskoca Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti yeni bir döneme girmiş"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "NATO Ukrayna’yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "NATO Ukrayna’yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı" dedi.
Politika 19.02.2022, 18:03
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "NATO Ukrayna’yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı" dedi.