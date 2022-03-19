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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Bugün Ukrayna’da 9 binden fazla sivil tahliye edildi" dedi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.
Politika 19.03.2022, 02:41
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.