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Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak"
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" dedi.
Politika 08.04.2022, 00:22
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her cinayet çözülecektir. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" dedi.