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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi.
Politika 22.02.2022, 13:18
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi.