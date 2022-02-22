Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi.