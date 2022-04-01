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Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36’ncı gün” dedi.
BOTAŞ: "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36’ncı gün” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36’ncı gün” dedi.
Politika 01.04.2022, 00:09
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Düşmanın zannettiğinden de fazla dayandık. 3-5 günde alırız zannediyorlardı bugün 36’ncı gün” dedi.