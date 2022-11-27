Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Dünyanın 40 ülkesine 12 milyon ton tarım ürünü için limanlarımızdan 500’e yakın gemi ayrıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl anlaşması sayesinde dünyanın 40 farklı ülkesine 500’e yakın geminin Ukrayna tahılı taşıdığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen "Ukrayna’dan tahıl" konferansına katıldı. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte’nin de katıldığı konferansta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının imzalanmasında gösterdiği çabalar için teşekkür eden Zelenskiy, "Daha şimdiden önemli küresel istikrar garantilerinden biri haline gelen tahıl ihracatı girişiminin korunmasına etkin katılımlarından dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şahsen teşekkür ediyorum. Ukrayna’nın barış formülünün unsurlarının tamamen akılcı olduğunu ve Avrupa’nın ve tüm dünyanın çıkarları doğrultusunda uygulanabileceğini hep birlikte gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın 40 ülkesine 12 milyon ton tarım ürünü için limanlarımızdan 500’e yakın gemi ayrıldı"

Sözlerinin devamında anlaşma çerçevesinde Ukrayna limanlarından şuana kadar 500’e yakın geminin tahıl taşıdığını belirten Zelenskiy, "Bugüne kadar 500’e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı. Bu, dünyanın 40 ülkesi ve tüm toplumlar için 12 milyon ton tarım ürünü demektir. Aynı zamanda tahıl anlaşması kıtlık çeken ülkeler için de amaçlandı. Ukrayna’dan Tahıl programı kapsamında önümüzdeki baharın sonuna kadar limanlarımızdan her ayda 10 olmak üzere en az 60 gemiyi, kıtlık ve kuraklık riski altındaki ülkelere göndermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcı ülkelerin liderlerinden anlaşmaya destek mesajları

Konferansta konuşan katılımcı ülkelerin liderleri de hem Rusya’ya karşı Ukrayna’ya desteklerini ifade ederken aynı zamanda tahıl anlaşmasına desteklerinden de bahsetti. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, "Ukrayna’daki savaşta Rusya Federasyonu Başkanı’nın sorumluluğu açıktır ve Macarlar bu kan dökülmesine her zaman karşı olmuştur. Ukrayna ile komşuyuz ve komşularımız bizim yardımımıza güvenebilirler. 2022 bir savaş yılıydı. 2023’ün bir barış ve yeniden yapılanma yılı olmasını umalım" diye konuştu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, tahıl anlaşmasını desteklediklerini beyan ederek, "Elbette bu girişimi destekliyoruz ve bu nedenle 20 milyon euro ayırıyoruz. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Asya ve Afrika’daki yoksul ülkelere gıda ulaştırılması için Ukraynalı çiftçilere kendilerinin de destek verdiğini duyurarak, "Litvanya, diğer ülkelerle birlikte, Afrika veya Asya’daki her ailenin ekmeğe ulaşabilmesi için ekip biçen çiftçilere yardım sağlamak için bu girişime katılıyor" şeklinde konuştu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise konferansta yaptığı konuşmada, "Zor zamanlarda bu zorlukların üstesinden gelmenin tek yolunun birlik olmaktan geçtiğini gösterdiniz. Birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.