Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.
Politika 23.05.2022, 12:52
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.