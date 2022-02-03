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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’ye Kırım Platformu’na katılımı için teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’ye Kırım Platformu’na katılımı için teşekkür etti.
Politika 03.02.2022, 18:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’ye Kırım Platformu’na katılımı için teşekkür etti.