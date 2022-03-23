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AFAD’ın taşra teşkilatı personelinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.
Politika 23.03.2022, 01:19
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çabalayacaklarını duyurdu.