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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: “BM Güvenlik Konseyi var, dünyanın güvenliği yok”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’ya karşı etkisiz kaldığını savunarak dünyanın güvenliğinin olmadığını söyledi.

Politika 06.04.2022, 01:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: “BM Güvenlik Konseyi var, dünyanın güvenliği yok”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’ya karşı etkisiz kaldığını savunarak dünyanın güvenliğinin olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kendileri için yorucu geçen günün ardından gece yarısı açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin 41. Günü olduğunu hatırlatan Zelenskiy bugün BM Güvenlik Konseyi toplantısına dair yorumlarda bulunarak, “Aktif diplomatik çalışmalarımız devam etti. Rusya’nın Bucha’daki ve genel olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki savaş suçları hakkında özel bir oturum için BM Güvenlik Konseyi’ne başvurduk. BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok. Bu, Birleşmiş Milletler’in şu anda oluşturulduğu işlevleri sağlayamadığı anlamına geliyor. Bunun için sadece bir devlet suçlanmalı. BM’yi ve hala dahil olduğu diğer tüm uluslararası kurumları itibarsızlaştıran Rusya. Yapıcı olan her şeyi engellemeye ve yalanları yaymak ve yaptığı kötülüğü haklı çıkarmak için küresel mimariyi kullanmaya çalışıyor. Eminim dünya görüyordur. Umarım dünya bir sonuca varır. Çünkü yapmazsa, dünyada devletlerin güvenliğini garanti altına alacak tek bir çare kalacak: Silahlar. BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve uluslararası hukuka saygı duyan diğer tüm devletlere, durumu değiştirebilecek belirli şeyler önerdik” dedi.

“Rusya’ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz”

Bugün diplomatik girişimlerini sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, “İspanya halkına ve parlamentosuna hitap ettim. İspanya, Avrupa’da özgürlük ve demokrasinin korunması için verdiğimiz mücadeleyi destekleyen bir devlet. Bugün ayrıca Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna’nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerindeki insani durum hakkında konuştuk. Engellenen Mariupol’daki insanlara nasıl yardım edebileceğiniz ele aldık. Rus işgalcilerin Bucha ve ülkemizin diğer şehirlerinde işledikleri suçların soruşturulmasında Fransa’nın gerekli teknik ve uzman desteğini sağlayacağı da kararlaştırıldı. Halkımıza karşı yaptığı her şey için Rusya’ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz. Şimdi, özellikle Batılı liderler için çok önemli bir karar. Bu, Batı toplumlarında yaptırım kararlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili. Dünyanın Bucha’da gördüklerinden sonra, Rusya’ya karşı yaptırımlar, işgalcilerin savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Bundan sonra Rus bankaları yine eskisi gibi çalışabileceklerse, bundan sonra Rusya’ya mal geçişi her zamanki gibi devam edecekse ve bundan sonra AB ülkeleri Rusya’ya her zamanki gibi enerji için ödeme yapacaksa bazı liderlerin siyasi kaderi her zamanki gibi olgunlaşmamış olacaktır. Herkese bu durumun gerçekten önemli olduğunu hissetmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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