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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.
Politika 05.04.2022, 17:44
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.