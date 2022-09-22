Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na videokonferans yönetimiyle yaptığı hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı&qu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na videokonferans yönetimiyle yaptığı hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.