Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na videokonferans yönetimiyle yaptığı hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı&qu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na videokonferans yönetimiyle yaptığı hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.
Politika 22.09.2022, 00:49
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na videokonferans yönetimiyle yaptığı hitabında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.
Sayfalar Tümü