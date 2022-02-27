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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Rusya ile ön koşulsuz ultimatomsuz bir görüşme zaten zafer demektir”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belarus’taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belarus’taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler" dedi.
Politika 27.02.2022, 19:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belarus’taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler" dedi.