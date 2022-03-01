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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın" dedi.
Politika 01.03.2022, 16:11
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın" dedi.