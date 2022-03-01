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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov’da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını ist
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov’da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Dün 16 çocuk öldü. Rusya Devlet Başkanı askeri operasyon diyor. Bu ölen çocuklar askeri noktalarda mı çalışıyordu" dedi.
Politika 01.03.2022, 14:57
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov’da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Dün 16 çocuk öldü. Rusya Devlet Başkanı askeri operasyon diyor. Bu ölen çocuklar askeri noktalarda mı çalışıyordu" dedi.