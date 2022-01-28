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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, Ukrayna’da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, Ukrayna’da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil" dedi.
Politika 28.01.2022, 18:57
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, Ukrayna’da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil" dedi.