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Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadel
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.
Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadel
Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı.
Politika 05.03.2022, 00:22
Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı.