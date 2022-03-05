Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadel

Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı.