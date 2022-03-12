Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: “Lavrov’un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir”

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 2 haftayı geçtiğini hatırlatarak, “Antalya’da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un söylediği tek doğru şey, Mariupol’deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 2. hafta geride kalırken, bölgede direniş kırılamadı. Rusya’nın, Mariupol şehrindeki kadın doğum hastanesini bombalamasının bir savaş suçu olduğunu aktaran Ukrayna Derneği Başkanı Biletska bir mesaj yayımladı. Biletska, Ukrayna halkının direnişinin devam ettiğini belirterek, “Sevgili Türk halkı, dostlarımız, Rusya’nın 3 günde bitirmeyi planladığı işgalin süresi 2 haftayı geçti. Ukrayna’nın direnişini kıramayan Rusya, Suriye’de uyguladığı ve sivil-asker gözetmeyen taktiklerini uygulamaya başladı. Moralimizi ve umudumuzu kırmak için köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi bombalıyorlar. Ama her şeye rağmen halkımız direniyor. Hatta silahsız bir şekilde tankların önünde durarak işgalcilerin geçişini engelliyor, ele geçirilmiş binaların çevresinde protestolar düzenliyor” ifadelerine yer verdi.

"Bu yalanlar onları Lahey’deki mahkemeden kurtaramayacaktır"

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Mariupol’daki kadın doğum hastanesinin bombalanmasını kabul ettiğinin altını çizen Biletska, “Geçen gün Mariupol’deki kadın doğum hastanesini bombaladılar. Bu savaş suçunu aklamak, bir kılıf bulmak için önce orada askerlerin olduğunu söylediler, sonra yalanlarını büyütüp biyolojik silah geliştirildiğini söylemeye başladılar. Antalya’da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un söylediği tek doğru şey, Mariupol’deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir. Bunun dışında yaptığı açıklamaların hepsi yalandır ve bu yalanlar onları Lahey’deki mahkemeden kurtaramayacaktır. Mariupol günlerdir kuşatma altında, bombalanıyor. Rusya sivillerin hayatlarını hiçe sayarak her yere saldırıyor. Bugüne kadar sadece Mariupol şehrinde bin 582 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında onlarca çocuk da var. Buna rağmen Rusya hâlâ Ukrayna’yı faşist olmakla suçluyor. Sorarım size, bu durumda kim faşist?” açıklamasında bulundu.

Biletska, "Tekrar Türk halkına tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. Savaştan kaçan Ukraynalılara kapılarını açanlar, insani yardımlar getirenler, bağış yapanlar, her gün içimizi ısıtan, bizi duygulandıran mesajlar alıyor, olaylar yaşıyoruz, her gün sizlerin misafirperverliğinize, gönlü zenginliğinize tanık oluyoruz. Bildiğiniz gibi, dost kötü günde belli olurmuş. Şu açık ki, Türkiye ve Ukrayna dost iki ülkedir ve öyle olmaya ebediyen devam edecektir” dedi.