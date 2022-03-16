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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizim bilgilerimize göre özellikle Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi ve şu an savaşacak halde değiller. Özellikle Suriye’de bombardıman düzenleyen uçaklarda kullandıkları hava araçlarının ciddi kısmını yok ettik ya da vurduk” dedi.

Politika 16.03.2022, 13:43
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizim bilgilerimize göre özellikle Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi ve şu an savaşacak halde değiller. Özellikle Suriye’de bombardıman düzenleyen uçaklarda kullandıkları hava araçlarının ciddi kısmını yok ettik ya da vurduk” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri İHA muhabirine anlattı. Rusya’nın başarısız olunca intikamını çocuklardan ve sivillerden aldığını söyleyen Bodnar, “Maalesef her gün düşmanın fırlattığı füzelerle, attığı bombalarla hastaneler, konutlar, doğum evleri ve diğer sivil altyapı tesislerini yok ettiği görüntüleri alıyoruz. Özellikle kuşatma altında kalan şehirler dahil olmak üzere Ukrayna’nın birçok şehrinde hayat gerçekten çok zor. Farklı taraflardan kuşatma altına alınmış Mariupol’de şartlar ve hayat özellikle zor. Oralara insani yardım ulaştırmak oldukça zor. Ama Türkler gibi iyi kalpliler, iyi insanlar, dost ülkeler sayesinde her gün insanlarımıza insani yardım tırlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

“Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi”

Rusya’nın 13 bin 500’den fazla asker kaybettiğini söyleyen Bodnar, “Bizim bilgilerimize göre özellikle Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi ve şu an savaşacak halde değiller. Özellikle Suriye’de bombardıman düzenleyen uçaklarda kullandıkları hava araçlarının ciddi kısmını yok ettik ya da vurduk. Taarruz girişimleri ne kadar fazla sürerse o kadar fazla kayıp verecekler ve biz de düşmana karşı, bizim toraklarımıza giren ve işgal eden düşmanı yeneceğimize ve Ukrayna’mızı savunacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Savaşan iki tarafı bir araya getirebilen tek ülke Türkiye”

Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukraynalı taraflarla yapılan üçlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Bodnar, “Söz konusu görüşmenin organizasyonu için Türk tarafına teşekkür ediyoruz. Bugün itibarı ile savaşan iki tarafı bir araya getirebilen tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye diğer NATO ülkelerine nazaran Ukrayna’da savaşı durdurmak ve Ukrayna’ya yardım etmek için daha fazlasını yapıyor. Görüşme akıbeti hiç kolay değildi. Rus tarafı sadece ültimatomlarını ortaya koydu. Diyaloğa hazır olduklarını göstermedi. Onlar savaşın durmasını istemiyorlar. Ukrayna’yı kendilerine bağlamak istiyorlar. Şöyle bir söz var; Rusya ateş etmeyi bırakırsa savaş duracak, Ukrayna ise ateş etmeyi bırakırsa yok olacak. Bu nedenle bizim için bu müzakere girişimlerini sürdürmek çok önemli” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu’nun Moskova’yı, ardından Ukrayna’yı ziyaret edeceğini hatırlatan Bodnar, diplomasinin sonuç getirmesinden ümitli olduğunu söyledi. “Ahlaki olarak Ukrayna şimdiden kazandı” diyen Bodnar, “Tüm dünyanın desteğini aldık. Ne için mücadele ettiğimizi anlayan tüm insanlar bizim yanımızda. Rusya ise yavaş yavaş Kuzey Kore’ye dönüşüyor” dedi.

“Bataklıklarımızda kendi askeri teçhizatlarını batıracak Suriyeli militanlara ben de bakmak istiyorum”

Suriyeli savaşçıların Rusya’nın yanında Ukrayna’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğu iddialarına ilişkin ise Bodnar, “Bu sadece Rusya’nın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Dünyanın ikinci ordusu mitini şimdiden yalanladık. Eğer dünyanın dört bir tarafından bize karşı savaşacak militanları topluyorsa ‘ne kadar güçlü’ olduklarını gösteriyor. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi savaşı sonlandırmak için militanları toplamak yerine müzakere masasına oturmaları lazım. Bence bu sıradaki propaganda eylemi olmakla beraber bir sonuç getirmeyecek ve cephe hattını hiçbir şekilde etkilemeyecek. Açıkçası bataklıklarımızda ve ormanlarımızda kendi askeri teçhizatlarını batıracak Suriyeli militanlara ben de bakmak istiyorum. Çünkü orada savaşan Ruslar bile Ukrayna’da başarılı olamadı” ifadelerini kullandı.

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