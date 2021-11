Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "O yıllarda 1,5 milyondan fazla erkek ve kız çocuğu öldü"

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Holodomar’a (Ukrayna kıtlığı) ilişkin anma mesajında, “O yıllarda 10 yaşın altındaki 1,5 milyondan fazla erkek ve kız çocuğu öldü. Tarihin bu korkunç sayfaları hatırlanmalı, gelecek nesillere ve insanlığa anlatılmalıdır” dedi.

1932-1933 yılları arasında Ukrayna ve Rusya’nın Kuban bölgesinde suni olarak oluşturulan kıtlık sebebiyle yaklaşık 8 milyon insan hayatını kaybetmişti. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Holodomor’a ilişkin anma mesajı yayımladı. Mesajında yaşanan olayın titizlikle planlandığını belirten Bodnar, “Ukrayna’ya olan inanç ve sevgi ile doğuştan gelen özgürlük isteğimiz sayesinde hayatta kaldık. Artık kendi bağımsız devletimiz var. Ancak tüm bunlar Ukrayna halkına sözle ifade edilmeyecek kayıplara mal oldu. Büyükannelerimiz ve büyükbabalarımız, özgür ve bağımsız olma arzuları için hayatlarını feda ederek en büyük bedeli ödediler” dedi.

Yaşanan kıtlıkta 7 ila 10 milyon arası Ukraynalının hayatını kaybettiği bilgisini veren Büyükelçi Bodnar, “En çok can alan Haziran 1933’te her gün yaklaşık 34 bin 560 kişi, saatte bin 440 kişi ve her dakika 24 kişi açlıktan ölüyordu. Büyük kıtlıktan en çok çocuklar zarar gördü. Ukraynalı demografların araştırmasına göre o yıllarda 10 yaşın altındaki 1,5 milyondan fazla erkek ve kız çocuğu öldü. Aslında bu korkunç rakamların arkasında gerçek insanların hikayeleri ve ölmeden önce kendi çocuklarının ölümüne tanıklık etmek gibi bu dünyanın en büyük acıyı yaşayan ebeveynlerin trajedileri vardır” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, işlenen suçun onlarca yıldır küresel olarak kınanmadığını hatırlatarak, “1991 yılında Ukrayna’nın bağımsızlığını yeniden kazanmasıyla birlikte Holodomor suçu açıkça konuşulmaya başlandı. Sonuçta bu tür suçlar unutulmamalıdır. Tarihin bu korkunç sayfalarının bir daha yaşanmaması için hatırlanmalı ve gelecek nesillere ve insanlığa anlatılmalıdır. Biz unutmadık ve hatırlıyoruz” açıklamasında bulundu.