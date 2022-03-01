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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Rusya tarafından daha önce de ifade ettiği talepler geldi. Şu an silahlarınızı bırakarak teslim olun gibi. Onlar da Yılan Adası’ndaki askerlerimizin vermiş olduğu cevaptan aynısını aldılar. Bu ön müzakere toplantısıydı ve müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi” dedi.

Politika 01.03.2022, 20:18
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Müzakere toplantısı Rusya’nın barışa dönmek istemediğini gösterdi”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Rusya tarafından daha önce de ifade ettiği talepler geldi. Şu an silahlarınızı bırakarak teslim olun gibi. Onlar da Yılan Adası’ndaki askerlerimizin vermiş olduğu cevaptan aynısını aldılar. Bu ön müzakere toplantısıydı ve müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Büyükelçilikte yapılan basın toplantısında konuşan Bodnar, "Bu 5 gündür devam eden savaştan dolayı biz 350’den fazla can kaybı yaşadık. Bu 350’den 16’sı çocuk. Bin 684 kişi de yaralandı. Bu bin 684 kişiden 116’sı çocuk. Dün bir çocuğun ambulansta öldüğü görüntüler gelince gerçekten bizim her şeyimiz durdu. Peki böyle görüntüler gelince Rus Büyükelçisi ‘biz orada aslında askersizleştirme ve nazisizleştirme operasyonu gerçekleştiriyoruz’ açıklamasını nasıl yapabilir? Cephe hattındaki bazı şehirlerimiz neredeyse yaşamını yitirdi. Kuşatma altındaki bazı şehirlerimiz su, ekmek gibi acil ihtiyaç ürünlerinden mahrum bırakıldı” diye konuştu.

Şu anda 500 binden fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini söyleyen Bodnar, yaklaşık 160 bin kişinin ise zorunlu olarak Ukrayna içinde yaşadıkları yerleri değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi”

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen müzakere toplantılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükelçi Bodnar, “Rusya tarafından daha önce de ifade ettiği talepler geldi. Şu an silahlarınızı bırakarak teslim olun gibi. Onlar da Yılan Adası’ndaki askerlerimizin vermiş olduğu cevaptan aynısını aldılar. Bu ön müzakere toplantısıydı ve müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi. Rusya’nın ana hedefi Kiev ve diğer büyükşehirler. Müzakere sırasında baskıyı artırmak için hiç silahlarını bırakmadılar ve süreç ortadaki ateşlerin gölgesinde yapıldı. Bizim cevabımız çok net, Ukrayna’yı teslim etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Müzakereyi sınıra yakın ormanda yapmaktansa İstanbul’da yapmayı tercih ederiz”

Müzakereler için ortak bir nokta bulunabileceğini kaydeden Bodnar, “Söz konusu müzakereyi sınıra yakın ormanda yapmaktansa İstanbul’da yapmayı tercih ederiz” açıklamasında bulundu.

Rusya tarafının kayıplarına ilişkin güncel bilgileri veren Bodnar, “29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 savaş aracı, 77 ağır topçu sistemi, 7 hava savunma sistemi, 24 çoklu fırlatma sistemi, 60 çeşitli miktarda sistem, 2 gemi ve yaklaşık 5 bin 700 asker yok edildi. Ukrayna medeni bir ülke olarak savaş kurallarına uyuyor. Kızgın olmamıza rağmen rehine alınanlara ilgili yardımı sağlıyoruz. Özellikle onların akrabalarının kendileriyle iletişime geçmesini sağlamak için özel bir çağrı merkezi oluşturuldu” dedi.

Belarus’un bu savaşta tarafsız olmadığını ve güvenilir olmadığını vurgulayan Bodnar, Belarus’un bu savaşa dahil olmamasını ve saldırgan eylemlerinden vazgeçmesini istedi.

Büyükelçi Bodnar, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geniş çaplı bir konvoyun Kiev’e doğru ilerlemesini değerlendiren Bodnar, “Son 5 gündür Kiev’e benzer konvoylar gidiyordu. Tüm bunlar artık tarihe geçti. Hiç kimse bu saldırıya karşı koymamızın kolay olacağını söylemiyor ama emin olabilirsiniz ki Kiev’in savunması güçlü. Şu an burası tanksavar ve uçaksavar araçlarla güçlendirildi. Hava savunma sitemimiz Avrupa’dan gelecek sistemlerle güçlendirilecek. Son 3 günde yaklaşık 150 bin kişi seferber olarak Ukrayna ordusuna katıldı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye anlaşmanın hükümlerine titizlikle uyuyor ve uyguluyor”

Boğazların kapatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapmış olduğu açıklamaları da değerlendiren Bodnar şunları söyledi:

“Türkiye’nin titizlikle uygulamış olduğu Montrö Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine göre savaşta olan tarafların gemilerinin Karadeniz’e çıkarılması yasak. Türkiye bu bağlamda anlaşmanın hükümlerine titizlikle uyuyor ve uyguluyor. Bunun için de Türkiye’ye minnettarız. Bugünkü durum da çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Çünkü Ukrayna’da bir savaş devam ediyor. Rusya’nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı aslında Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır.”

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