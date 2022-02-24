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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu işgal sürpriz değil. Uyarılarını aylarıdır yapıyoruz” dedi.
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz."
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz."
Politika 24.02.2022, 13:11
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz."