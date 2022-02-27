Ukrayna Büyükelçiliği: "Kiev’e fırlatılan seyir füzesi düşürüldü"

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Belarus’tan havalanan bir TU-22 bombardıman uçağından Kiev’e atılan seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Dakikalar önce Ukrayna Hava Kuvvetleri, Belarus’tan havalanan bir TU-22 bombardıman uçağından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e fırlatılan bir seyir füzesini düşürdü. Bu, Ukrayna ve halkına karşı işlenen başka bir savaş suçudur" denildi.