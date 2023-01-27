Ukrayna Büyükelçiliği: "Bu tür provokatif yayınlar Türk ve Ukrayna halkı arasında nifak oluşturmak için Ukraynalıları itibarsızlaştırmaya yönelik olabilir"

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yer alan yayınlarla ilgili, "Son haftalarda genel bilgiler içeren bu tür provokatif yayınların sistematik olarak yayınlanması dikkate alındığında, Türk ve Ukrayna halkları arasında nifak oluşturmak için Ukraynalıları itibarsızlaştırmaya yönelik olabilir" açıklamasını yaptı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde internette Türkiye’de yaşayan Ukraynalılara gölge düşüren aynı konuda çeşitli ‘hikayeler’ anlatan yayınlar çıkmaya başladı. Bu yayınların birincil kaynakları genellikle sosyal ağlarda özel olarak oluşturulmuş hesaplardır ve bazı kişiler tarafından toplanıp sosyal medyada yayınlandı. Aynı zamanda, bu ‘hikayeler’, doğrulukları konusunda şüphe uyandıran somut kanıtlar içermemektedir. Her halükarda Ukrayna tarafı, bir ‘Ukraynalı’nın okulda İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle ilgili iddia edilen şikayetleri gibi bu tür eylemleri kabul edilemez buluyor. Buna karşılık, Türkiye’de yaşayan Ukraynalıların büyük çoğunluğunun yasalara saygılı, arkadaş canlısı ve hoşgörülü olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarına, geleneklerine ve yaşam tarzına saygı duyduğunu vurgulamak isteriz" denildi.

"Son haftalarda genel bilgiler içeren bu tür provokatif yayınların sistematik olarak yayınlanması dikkate alındığında, Türk ve Ukrayna halkları arasında nifak oluşturmak için Ukraynalıları itibarsızlaştırmaya yönelik olabilir" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Olayı açıklığa kavuşturmak için, Büyükelçilik Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine resmi bir başvuruda bulunmayı planlıyor. Ayrıca, Ukraynalıların Ruslarla özdeşleştirildiği bazı ifadelerin de altını çizmek isteriz. Yurt dışına giden Ukraynalıların büyük çoğunluğu, şu anda kocaları ve oğulları Ukrayna’yı Rus emperyalizmine karşı savunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşmaktadır. Bu savaşı başlatan ve makul bir tepki alan Ruslar, şimdi seferberlikten kaçmaya çalışırken, Rusya’dan kaçıyor ve sözde ’Rus dünyasını’ diğer halklara dayatmaktadır” denildi.