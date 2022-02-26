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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında duyurdu.
Politika 26.02.2022, 11:49
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında duyurdu.